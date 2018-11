Editoria, è morto Sandro Mayer: fu direttore di "Gente" e "Dipiu"

E' morto nella notte, all'ospedale Fatebenefratelli di Roma, a 77 anni Sandro Mayer. Giornalista e scrittore, Mayer era nato a Piacenza nel 1940. Direttore per venti anni del settimanale "Gente", dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore, fra cui "Dipiù" e "Dipiù Tv". E' diventato famoso al grande pubblico con le ospitate in vari salotti televisivi come opinionista, da "Domenica In" a "Buona Domenica".