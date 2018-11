Sandro Mayer, il ricordo di Maurizio Costanzo: “Mi mancherà molto”

Una morte che ha colpito tutto il mondo del giornalismo e anche quello della televisione, di cui era stato grande protagonista. La scomparsa di Sandro Mayer, direttore tra gli altri di DiPiù dal 2004, ha scioccato tutti, in primis Maurizio Costanzo: “Uno sgambetto la notizia della sua morte. Purtroppo se ne va un amico e un grande professionista. L’ho scelto come opinionista a Buona Domenica e dopo la prima volta era diventato uno di casa. Sapeva trattare tutto con delicatezza e leggerezza”.



In collegamento con "Pomeriggio Cinque" c’era anche la figlia Isabella: “Papà non voleva mai parlare della malattia, non voleva dire la sua età, quindi adesso parliamo d'altro, parliamo di ciò che ha fatto e di come si sia sentito giovane fino all’ultimo”.