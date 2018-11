Addio al giornalista Sandro Mayer

E' mancato a 77 anni all'ospedale Fatebenefratelli di Roma Sandro Mayer, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Dipiù e di Dipiùtv. E' diventato famoso al grande pubblico con le ospitate in vari salotti televisivi come opinionista, da "Domenica In" a "Buona Domenica", ma soprattutto per la partecipazione a "Ballando con le stelle", in veste di Presidente della Giuria.