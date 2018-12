Da Fabrizio Frizzi a Sandro Mayer: i lutti della televisione nel 2018

Sono molte le personalità del mondo della televisione che hanno detto addio al loro pubblico nel 2018. Da Fabrizio Frizzi a Sandro Mayer, passando per l'ex concorrente di "Uomini e donne over" Rocco di Perna solo per citarne alcuni. A livello internazionale si sono poi spente stelle del calibro di Stephen Hillenburg creatore di Spongebob o Mark Salling, ex star di "Glee".