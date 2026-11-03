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Usa, bimbo muore di morbillo: è il primo caso in 30 anni nello Stato di New York

L'episodio è accaduto nella contea di Lewis, a circa 150 km a nord di Syracuse

03 Nov 2026 - 09:00
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Un bambino delle zone rurali del nord dello Stato di New York è morto dopo aver contratto il morbillo: si tratta del primo decesso causato da questa malattia nello Stato negli ultimi 30 anni, hanno annunciato funzionari statali citati dal Guardian. Il bambino è deceduto nella contea di Lewis, a circa 93 miglia (150 km) a nord di Syracuse, ha dichiarato la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul.

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Polemica sulle vaccinazioni

 Hochul ha collegato il decesso alla posizione del governo federale in materia di vaccinazioni, affermando: "Si tratta del primo decesso correlato al morbillo registrato a New York negli ultimi 30 anni, un promemoria devastante di ciò che è in gioco quando Washington erode deliberatamente decenni di progressi nella protezione degli americani dalle malattie prevenibili".

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La malattia

 Il morbillo è un virus altamente contagioso che può causare gravi complicazioni di salute. Sebbene rari, i decessi per morbillo si verificano in circa uno-tre pazienti ogni mille casi. Gli Stati Uniti hanno fermato la diffusione interna del morbillo nel 2000 mantenendo alti i tassi di vaccinazione, ma negli ultimi anni questi sono scesi al di sotto della copertura del 95% necessaria per prevenire focolai della malattia virale.

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