Un bambino delle zone rurali del nord dello Stato di New York è morto dopo aver contratto il morbillo: si tratta del primo decesso causato da questa malattia nello Stato negli ultimi 30 anni, hanno annunciato funzionari statali citati dal Guardian. Il bambino è deceduto nella contea di Lewis, a circa 93 miglia (150 km) a nord di Syracuse, ha dichiarato la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul.