Un bambino delle zone rurali del nord dello Stato di New York è morto dopo aver contratto il morbillo: si tratta del primo decesso causato da questa malattia nello Stato negli ultimi 30 anni, hanno annunciato funzionari statali citati dal Guardian. Il bambino è deceduto nella contea di Lewis, a circa 93 miglia (150 km) a nord di Syracuse, ha dichiarato la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul.
Polemica sulle vaccinazioni
Hochul ha collegato il decesso alla posizione del governo federale in materia di vaccinazioni, affermando: "Si tratta del primo decesso correlato al morbillo registrato a New York negli ultimi 30 anni, un promemoria devastante di ciò che è in gioco quando Washington erode deliberatamente decenni di progressi nella protezione degli americani dalle malattie prevenibili".
La malattia
Il morbillo è un virus altamente contagioso che può causare gravi complicazioni di salute. Sebbene rari, i decessi per morbillo si verificano in circa uno-tre pazienti ogni mille casi. Gli Stati Uniti hanno fermato la diffusione interna del morbillo nel 2000 mantenendo alti i tassi di vaccinazione, ma negli ultimi anni questi sono scesi al di sotto della copertura del 95% necessaria per prevenire focolai della malattia virale.