Bangladesh, almeno 1.140 bambini morti da marzo durante epidemia di morbillo

Altri sei bambini con morbillo o con sintomi riconducibili al morbillo sono morti in Bangladesh nelle ultime 24 ore: lo riportano le autorità sanitarie locali, citate dall'agenzia di stampa Unb. Si aggrava così il bilancio ufficiale dei bambini morti nel Paese dell'Asia meridionale durante l'epidemia di morbillo iniziata lo scorso marzo, che sono ora in totale almeno 1.140.

