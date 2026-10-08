Bangladesh, almeno 1.140 bambini morti da marzo durante epidemia di morbillo

Altri sei bambini con morbillo o con sintomi riconducibili al morbillo sono morti in Bangladesh nelle ultime 24 ore: lo riportano le autorità sanitarie locali, citate dall'agenzia di stampa Unb. Si aggrava così il bilancio ufficiale dei bambini morti nel Paese dell'Asia meridionale durante l'epidemia di morbillo iniziata lo scorso marzo, che sono ora in totale almeno 1.140.
I numeri dell'epidemia di morbillo in Bangladesh
I casi finora registrati di bambini con morbillo o con sintomi riconducibili alla malattia sono almeno 222.313 in Bangladesh, stando ai dati della Direzione generale dei servizi sanitari nazionali (Dghs).
Secondo recenti statistiche dell'Oms, si stima che ogni anno fino a 95.000 persone nel mondo muoiano a causa del morbillo, soprattutto tra i bambini di età inferiore ai cinque anni non vaccinati o vaccinati solo parzialmente.