La 14esima edizione di MILOVE, lo shopping solidale che sostiene la “Visita Sospesa”

Si terrà dal 12 al 15 novembre in Piazza Alvar Aalto a Milano la 14esima edizione di MILOVE, il charity shop di Welcomed con capi firmati a prezzi speciali. Lì sarà possibile acquistare capi di abbigliamento e accessori donati dai più prestigiosi marchi della moda, del lusso e del design, a prezzi vantaggiosi: si tratta di un'occasione per contribuire concretamente al progetto “Visita Sospesa”, al quale sarà devoluto il 100% dei ricavi dell'iniziativa.
Cos’è il progetto Visita Sospesa
Visita Sospesa è una iniziativa promossa da Welcomed, impresa sociale in ambito sanitario, per garantire l'accesso alle cure anche alle persone e alle famiglie in difficoltà economica. Nel 2025 il progetto ha fatto registrare numeri importanti: sono state infatti tredici mila visite donate a bambini e famiglie in condizioni di fragilità, più di 70mila dall'avvio dell'iniziativa. La valutazione d'impatto condotto dal Centro Tiresia del Politecnico di Milano ha certificato che il 12% degli utenti del poliambulatorio coinvolti nell'indagine ha dichiarato che senza Visita Sospesa non avrebbe avuto accesso ad alcun altro servizio sanitario. Il 68% invece avrebbe dovuto rivolgersi al servizio pubblico, con tempi di attesa medi di 362 giorni, mentre il 20% avrebbe dovuto sostenere i costi elevati delle strutture private.
L’importanza di MILOVE
“MILOVE rappresenta un'occasione importante per coinvolgere la città in un progetto che produce risultati concreti”, ha spiegato Giulia Di Donato, amministratore delegato di Welcomed. “Negli anni è diventato un appuntamento consolidato nel calendario milanese, richiamando nell'ultima edizione quasi 10mila visitatori. Ogni acquisto contribuisce a sostenere Visita Sospesa e a rendere accessibili prestazioni sanitarie che per molte famiglie rappresentano una difficoltà economica significativa. I risultati della valutazione di impatto ci mostrano quanto sia importante continuare a investire in questo modello, nel quale l'attività sanitaria e la partecipazione della comunità contribuiscono insieme a ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure”.