La 14esima edizione di MILOVE, lo shopping solidale che sostiene la “Visita Sospesa”

Visita Sospesa è una iniziativa promossa da Welcomed, impresa sociale in ambito sanitario, per garantire l'accesso alle cure anche alle persone e alle famiglie in difficoltà economica. Nel 2025 il progetto ha fatto registrare numeri importanti: sono state infatti tredici mila visite donate a bambini e famiglie in condizioni di fragilità, più di 70mila dall'avvio dell'iniziativa. La valutazione d'impatto condotto dal Centro Tiresia del Politecnico di Milano ha certificato che il 12% degli utenti del poliambulatorio coinvolti nell'indagine ha dichiarato che senza Visita Sospesa non avrebbe avuto accesso ad alcun altro servizio sanitario. Il 68% invece avrebbe dovuto rivolgersi al servizio pubblico, con tempi di attesa medi di 362 giorni, mentre il 20% avrebbe dovuto sostenere i costi elevati delle strutture private.