Simona Izzo affetta dalla sindrome di Sjögren: cos'è

Simona Izzo ha annunciato in una trasmissione tv di essere affetta dalla sindrome di Sjögren. Ecco di cosa si tratta, quali sono i sintomi e quale la terapia.
Cos'è
Come spiega ISSalute, la sindrome di Sjögren è "una malattia autoimmune in cui il sistema di difesa dell'organismo (sistema immunitario) riconosce come estranee le ghiandole che secernono liquidi come, ad esempio, le ghiandole lacrimali e salivari, e le aggredisce provocando infiammazione. Ciò determina la riduzione della produzione di lacrime e saliva e la comparsa di secchezza degli occhi e della bocca. Possono essere interessate dalla malattia anche le ghiandole che producono il sudore (sudoripare) e quelle responsabili della secrezione vaginale. Possono verificarsi, di conseguenza, riduzione del sudore e, sempre per la mancanza di secrezioni, secchezza vaginale, della trachea e dei grossi bronchi, con comparsa di tosse secca e stizzosa. Colpisce, prevalentemente, persone di età compresa tra i 40 e i 60 anni. In grande maggioranza, circa il 90% dei casi, si tratta di donne. Raramente, si manifesta nei bambini. Si ritiene che nel mondo 1-4 milioni di persone siano malate di sindrome di Sjögren".
I sintomi
"I disturbi (sintomi) più comuni della sindrome di Sjögren sono rappresentati da secchezza degli occhi, della bocca o vaginale. Si tratta di fastidi molto comuni in età avanzata, presenti anche nelle persone non malate - si legge ancora su ISSalute -. Nella sindrome di Sjögren la secchezza della bocca può provocare: carie e malattie gengivali, tosse secca, difficoltà a ingoiare (deglutire) e a masticare, voce rauca, difficoltà a parlare, ghiandole salivari gonfie (si trovano tra la mascella e le orecchie), infezioni fungine in bocca (mughetto) che possono manifestarsi con la lingua patinata o bianca. La secchezza oculare può causare: bruciore o dolore agli occhi, prurito agli occhi, la sensazione di avere sabbia negli occhi, palpebre irritate e gonfie, sensibilità alla luce (fotofobia), occhi stanchi, secrezioni di muco dagli occhi. Questi disturbi (sintomi) possono peggiorare: in un ambiente ventoso o fumoso, in un edificio con aria condizionata, in viaggio aereo. Nei casi più gravi, il sistema immunitario può attaccare altre parti del corpo, causando: pelle secca, stanchezza e fatica, dolore muscolare, dolori, rigidità e gonfiore articolari, infiammazione dei vasi sanguigni (vasculite), difficoltà di concentrazione".
La diagnosi
"La sindrome di Sjögren può essere difficile da accertare (diagnosticare) perché i disturbi (sintomi) che provoca sono simili a quelli di altre malattie. Se si presentano fastidi quali, ad esempio, secchezza degli occhi, della bocca o della vagina, è opportuno consultare il medico di famiglia che, dopo averli valutati, se lo ritiene necessario per accertarne (diagnosticarne) la causa potrà prescrivere delle visite specialistiche con: dentista, per la secchezza della bocca, oculista, per la secchezza degli occhi, ginecologo, per la secchezza vaginale. Gli esperti del settore hanno formulato un questionario, utile in caso si sospetti di avere la sindrome di Sjögren. Ulteriori test usati per accertare (diagnosticare) la sindrome di Sjögren includono: break up time e test di Schirmer, biopsia del labbro, analisi del sangue, velocità del flusso salivare. In caso di accertamento (diagnosi) di sindrome di Sjögren, lo specialista di riferimento è il medico reumatologo, competente in malattie autoimmuni sistemiche", spiega ISSalute.
La terapia
"Non esiste una cura per la sindrome di Sjögren ma alcuni trattamenti possono aiutare a ridurre i disturbi (sintomi): per esempio, la secchezza degli occhi e della bocca può essere alleviata con le lacrime e la saliva artificiali. Inoltre, è importante mantenere una buona igiene perché il rischio di sviluppare infezioni è maggiore. La sindrome di Sjögren, di solito, non è pericolosa per la vita ma le complicazioni che può causare possono essere anche gravi", si legge infine sul sito ISSalute.