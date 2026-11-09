Simona Izzo affetta dalla sindrome di Sjögren: cos'è

Come spiega ISSalute, la sindrome di Sjögren è "una malattia autoimmune in cui il sistema di difesa dell'organismo (sistema immunitario) riconosce come estranee le ghiandole che secernono liquidi come, ad esempio, le ghiandole lacrimali e salivari, e le aggredisce provocando infiammazione. Ciò determina la riduzione della produzione di lacrime e saliva e la comparsa di secchezza degli occhi e della bocca. Possono essere interessate dalla malattia anche le ghiandole che producono il sudore (sudoripare) e quelle responsabili della secrezione vaginale. Possono verificarsi, di conseguenza, riduzione del sudore e, sempre per la mancanza di secrezioni, secchezza vaginale, della trachea e dei grossi bronchi, con comparsa di tosse secca e stizzosa. Colpisce, prevalentemente, persone di età compresa tra i 40 e i 60 anni. In grande maggioranza, circa il 90% dei casi, si tratta di donne. Raramente, si manifesta nei bambini. Si ritiene che nel mondo 1-4 milioni di persone siano malate di sindrome di Sjögren".