Simona Izzo e Ricky Tognazzi raccontano la storia d’amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone

I due registi sono entrati "con discrezione e rispetto, nell’intimità del rapporto tra Francesca e Giovanni" raccontando come una situazione estrema e tragica non sia riuscita ad intaccare la loro voglia di vivere e di prendere il largo dal dolore e dalle preoccupazioni. "Il loro sentimento ha fatto da scudo alle tragedie che hanno vissuto: si sono tenuti per mano fino all’ultimo, aggirando persino la promessa coniugale “finché morte non ci separi”.

Recandosi alla Chiesa di San Domenico di Palermo, Pantheon di molti uomini illustri siciliani, dove ora riposa anche Giovanni Falcone i due registi si sono resi conto che a Francesca, unitamente agli agenti di scorta vittime dell’attentato di Capaci, è stata dedicata solo una targa. "Ci ha straziato l’idea che le sue spoglie siano rimaste nella tomba di famiglia del cimitero di Rotoli, lontane da quelle del suo Giovanni. In questa “storia prima felice, poi dolentissima e funesta”, Francesca e Giovanni sono riusciti a vivere la gioia e la fortuna non solo di incontrare l’amore, ma anche di condividere le stesse passioni. “Abbiamo fatto tutto, anche essere felici” è il memorabile verso che la poetessa siciliana Cetta Brancato, nel suo “Canto per Francesca”, ha dedicato ai coniugi Falcone e che esprime fino in fondo la struggente essenza della loro vita".