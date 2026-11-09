Vaccini, cala la somministrazione antinfluenzale tra over 65: sotto il 50%

Quanto alla campagna vaccinale di quest'anno, conclude Biancalani, "è partita tardi, anche per motivi meteorologici, visto il caldo che ci ha accompagnato fino a metà ottobre, ma ora è a pieno ritmo. I vaccini ci sono, sono arrivati alle Regioni e la popolazione sta rispondendo bene. Non ci sono grandi criticità, salvo per la Regione Campania, dove era stata segnalata una scarsità di dosi".