“Da Santo a Santo” 2026, la pedalata solidale ha raccolto 235mila euro

“I 235.173 euro raccolti non sono soltanto un risultato economico: sono la somma di migliaia di gesti di fiducia nella ricerca”, ha sottolineato Annalisa Celeghin, presidente della Fondazione Giovanni Celeghin. “Dietro questo numero ci sono le persone che hanno donato, i partner che hanno scelto di sostenerci, i clienti dei punti vendita che hanno partecipato alla raccolta e tutti coloro che hanno accompagnato Fabio lungo il percorso. A ciascuno di loro va il nostro grazie. Da Santo a Santo si conclude, ma il lavoro della Fondazione continua: la pedalata finisce, la ricerca no”.