“Da Santo a Santo” 2026, la pedalata solidale ha raccolto 235mila euro

L’edizione 2026 di “Da Santo a Santo”, la maratona ciclistica solidale promossa dalla Fondazione Giovanni Celeghin ETS, ha raccolto 235.173 euro per sostenere la ricerca sui tumori cerebrali. L’evento, della durata di sei giorni e composto da sei tappe per un totale di 1.416 chilometri da Sud a Nord, è nata nel 2012 in memoria dell’imprenditore padovano Giovanni Celeghin, scomparso l’anno precedente a causa di un glioblastoma multiforme. Nel corso di tredici edizioni sono stati raccolti 2.200.173 euro.
"Fiducia nella ricerca"
“I 235.173 euro raccolti non sono soltanto un risultato economico: sono la somma di migliaia di gesti di fiducia nella ricerca”, ha sottolineato Annalisa Celeghin, presidente della Fondazione Giovanni Celeghin. “Dietro questo numero ci sono le persone che hanno donato, i partner che hanno scelto di sostenerci, i clienti dei punti vendita che hanno partecipato alla raccolta e tutti coloro che hanno accompagnato Fabio lungo il percorso. A ciascuno di loro va il nostro grazie. Da Santo a Santo si conclude, ma il lavoro della Fondazione continua: la pedalata finisce, la ricerca no”.
Il percorso dell’edizione 2026
Da Reggio Calabria a Padova, il percorso 2026 ha unito territori e comunità diﬀerenti lungo uno stesso filo di solidarietà. In totale dal 2012 a oggi la Fondazione Giovanni Celeghin ha destinato oltre 4,5 milioni di euro alla ricerca sui tumori cerebrali e ad attività a sostegno di pazienti e famiglie. Negli anni ha finanziato progetti scientifici in centri di eccellenza in Italia e all’estero, oltre a borse di studio per giovani medici, iniziative di supporto psicologico gratuito per pazienti e caregiver e dotazioni destinate alle strutture ospedaliere.