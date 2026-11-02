Salute orale, il 57% degli over 60 non ha fatto una visita odontoiatrica nell’ultimo anno

Il 41% degli italiani non ha effettuato almeno una visita odontoiatrica negli ultimi 12 mesi, ma con forti differenze generazionali: la percentuale infatti passa dal 57% degli over 60 che non è andato dal dentista nell’ultimo anno, alla 29% della Gen Z. A dirlo sono i recenti dati emersi dalla ricerca Key-Stone commissionata da DentalPro, che fotografano la frequenza di accesso alle cure odontoiatriche. Ci sono poi altre differenze: la quota di chi non ha effettuato almeno una visita odontoiatrica negli ultimi 12 mesi varia dal 47% nel Sud e Isole rispetto al 38% del Nord.