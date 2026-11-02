Salute orale, il 57% degli over 60 non ha fatto una visita odontoiatrica nell’ultimo anno

Il 41% degli italiani non ha effettuato almeno una visita odontoiatrica negli ultimi 12 mesi, ma con forti differenze generazionali: la percentuale infatti passa dal 57% degli over 60 che non è andato dal dentista nell’ultimo anno, alla 29% della Gen Z. A dirlo sono i recenti dati emersi dalla ricerca Key-Stone commissionata da DentalPro, che fotografano la frequenza di accesso alle cure odontoiatriche. Ci sono poi altre differenze: la quota di chi non ha effettuato almeno una visita odontoiatrica negli ultimi 12 mesi varia dal 47% nel Sud e Isole rispetto al 38% del Nord.
L’importanza della salute orale
Prendersi cura della propria salute orale con continuità è fondamentale, come ricorda DentalPro, perché tra i disturbi più comuni che possono compromettere il benessere della bocca ci sono carie, placca batterica, tartaro e patologie gengivali. Oltre alla corretta igiene quotidiana, è importante sottoporsi regolarmente a controlli odontoiatrici per individuare eventuali problematiche nelle fasi iniziali e intervenire tempestivamente. Un tema ancora più cruciale se si prendono in esame patologie che nelle fasi iniziali possono svilupparsi in modo silenzioso, come il tumore del cavo orale: In Italia si stimano circa 9.750 nuove diagnosi di tumori del distretto testa-collo, tra cui anche quelli del cavo orale.
Perché servono le visite regolari
“La visita odontoiatrica non riguarda soltanto denti e gengive, ma rappresenta un momento importante per osservare lo stato di salute dell’intero cavo orale. Il professionista può individuare alterazioni che il paziente potrebbe non aver notato o alle quali potrebbe non aver dato importanza, soprattutto quando non provocano dolore o altri sintomi evidenti”, ha spiegato il dottor Samuele Baruch, direttore del Comitato Medico Scientifico del Gruppo DentalPro. “La salute orale deve essere considerata parte integrante del benessere della persona e richiede attenzione nel tempo”, ha sottolineato Michel Cohen, Fondatore e Amministratore Delegato del Gruppo DentalPro.