Secondo gli autori della ricerca, la presenza di cannabinoidi nei resti umani suggerisce che la cannabis non fosse utilizzata soltanto come coltura agricola o risorsa tessile. Le popolazioni che abitavano la regione avrebbero sfruttato le proprietà psicoattive della pianta all'interno di pratiche culturali e cerimoniali. L'ipotesi è coerente con quanto emerso in altri siti archeologici dell'Eurasia, dove negli anni sono state trovate tracce di combustione della cannabis in contesti rituali. La scoperta di Tunnug 1 rafforza così l'idea che l'uso della pianta fosse già integrato nella vita sociale e simbolica di alcune comunità dell'età del Ferro, ben prima delle prove finora disponibili.