L'influenza circola ma la sorveglianza epidemiologica è ferma

La stagione influenzale entra nel vivo, così come la campagna vaccinale, ma la sorveglianza epidemiologica è ferma da marzo. La notizia, riportata da Quotidiano Sanità, è stata poi confermata dall'Istituto Superiore di Sanità. La piattaforma RespVirNet è infatti bloccata da otto mesi per una questione legata alla privacy. L'influenza, però, non aspetta i tempi lunghi della burocrazia. Al via, intanto, la campagna nazionale della Società Italiana di Pediatria, che ricorda che ogni anno in Italia circa 15 milioni di persone si ammalano di influenza. E che i bambini in età prescolare e scolare sono tra i più colpiti, con un rischio di contrarre l'infezione fino a cinque volte superiore rispetto agli adulti.