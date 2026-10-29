La lectio magistralis del professor Rappuoli: “Vaccini strumento essenziale”

La Lectio Magistralis si è tenuta subito prima dell’apertura del 59° Congresso Nazionale della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. Il professor Rappuoli ha spiegato ancora che “l’introduzione degli adiuvanti di nuova generazione nella vaccinazione antinfluenzale rappresenta uno dei risultati più significativi di questo percorso: una conquista oggi ampiamente riconosciuta e in continua evoluzione, grazie a cui è stato possibile superare storici limiti immunitari e garantire una protezione senza precedenti alle persone più fragili. Spesso, proprio grazie all'efficacia straordinaria dei vaccini, tendiamo a dimenticare la gravità di patologie che in passato devastavano la società. Ma se ci dimentichiamo di vaccinarci, quelle malattie sono pronte a ritornare, portando con loro un pesante carico di sofferenza personale e di costi sociali ed economici”.