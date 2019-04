Rogo Notre-Dame, il Papa: "Grande dolore, vicino a tutti i francesi"

Anche Papa Francesco ha espresso "grande affetto e vicinanza alla comunità diocesana di Parigi, ai parigini e al popolo francese" per l'incendio nella Cattedrale di Notre-Dame. Il Pontefice ha spiegato di essere "rimasto molto addolorato", rinnovando la "gratitudine di tutta la Chiesa" a quanti "si sono prodigati, anche rischiando di persona, per salvare la Basilica". Bergoglio ha quindi invocato la benedizione della Madonna per la ricostruzione.