Polonia, la Corte di Giustizia Ue infligge una multa da un milione di euro al giorno

Si inasprisce lo scontro tra Unione europea e Polonia sullo Stato di diritto. La Corte di Giustizia dell'Ue ha condannato la Polonia a pagare alla Commissione europea una penalità giornaliera da un milione di euro , per non aver sospeso l'applicazione delle disposizioni nazionali relative alle competenze della Camera disciplinare della Corte Suprema .

Il rispetto delle misure provvisorie ordinate il 14 luglio dalla Corte Ue "è necessario al fine di evitare un pregiudizio grave e irreparabile all'ordine giuridico dell'Unione".

I giudici hanno poi sottolineato la necessità di difesa dei valori "sui quali l'Unione europea è fondata, in particolare quello dello Stato di diritto". La Commissione europea aveva chiesto le sanzioni il mese scorso, dopo che la Polonia aveva ignorato le richieste di luglio della Corte di "sospendere immediatamente" il suo sistema di disciplina giudiziaria.

Belgio: "La Polonia non può usare l'Ue come bancomat e rifiutarne valori" - Il Belgio ha avvertito la Polonia di non trattare l'Ue come "un bancomat", ignorando a piacimento i principi democratici e di Stato di diritto. "Non puoi intascare tutti i soldi ma rifiutare i valori", ha detto il primo ministro Alexander De Croo, prendendo di mira il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Quest'ultimo ha accusato l'Ue di aver minacciato la "terza guerra mondiale". Il primo ministro belga ha accusato la sua controparte polacca di giocare "con il fuoco quando ha fatto la guerra con i colleghi europei per ragioni di politica interna".