Se la Commissione europea dovesse iniziare "la terza guerra mondiale" sul tema del rispetto dello stato di diritto, la Polonia si difenderà "con tutte le armi a nostra disposizione". Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki al Financial Times, sottolineando di ritenere quello della Ue un approccio discriminatorio e un diktat", e "se peggiorerà dovremo pensare alla nostra strategia". Bruxelles: "No alla retorica della guerra".

Il capo del governo di Varsavia ha accusato l'Ue di aver avanzato richieste alla Polonia con una "pistola alla testa" esortando Bruxelles a ritirare le minacce di sanzioni legali e finanziarie.

"Difenderemo i nostri diritti con tutte le armi a nostra disposizione", ha risposto Morawiecki quando gli è stato chiesto se la Polonia potesse porre il veto su decisioni critiche su una legislazione come il pacchetto sul clima dell'Ue. "Se qualcuno ci attaccherà in modo completamente ingiusto, ci difenderemo in ogni modo possibile", ha insistito il premier. "Riteniamo che questo sia un approccio già discriminatorio e un tipo di diktat. Ma se peggiorerà, dovremo pensare alla nostra strategia".