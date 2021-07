Perdita in un gasdotto nel Golfo del Messico: l'esplosione crea un incendio sottomarino

Le fiamme hanno continuato ad ardere per cinque ore e hanno richiesto l'intervento di mezzi specializzati che hanno spento l'incendio grazie a dei getti di acqua e azoto. Non è stato necessario evacuare le persone presenti sulla piattaforma, che si trova a circa 140 metri dal luogo dell'esplosione. Non è chiaro per il momento quali danni ambientali abbia provocato la fuoriuscita.

Le immagini che mostrano l'esplosione e l'intervento dei mezzi di soccorso sono state condivise dal giornalista messicano Manuel Lopez San Martin sul suo profilo Twitter.