Pedofilia, nuove accuse negli Usa: sospetti su altri 700 sacerdoti

Nuove accuse alla Chiesa cattolica negli Usa. Il procuratore generale dell'Illinois ha svelato come altri 700 preti avrebbero abusato sessualmente di minori nelle sei diocesi dello Stato, oltre ai 185 casi già noti. L'accusa alle gerarchie ecclesiastiche è di aver coperto queste vicende senza segnalare i sospetti abusi alle autorità. Le indagini in Illinois sono partite lo scorso agosto, dopo la diffusione di un rapporto shock in Pennsylvania.