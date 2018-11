Migranti,Trump:in arrivo decreto, asilo solo a chi fa domanda legale

Chi vorrà presentare domanda per ottenere asilo negli Stati Uniti potrà farlo solo se si presenta ad uno dei punti di ingresso legali, e non se entra illegalmente: lo ha detto Donald Trump annunciando un decreto per la prossima settimana. Un provvedimento - ha detto - per affrontare la crisi legata alla carovana in arrivo al confine col Messico: "I migranti che stanno arrivando in carovana non sono legittimati a chiedere asilo", ha aggiunto.