Migranti "sconfinati", Conte: "Chiederò chiarimenti a Macron"

"L'episodio degli agenti della Gendarmeria francese che hanno sconfinato per riportare in Italia due migranti lascia letteralmente sconcertati". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte che vedrà il presidente francese Macron al Consiglio europeo. "Sarà questa l'occasione per acquisire in prima persona chiarimenti e soprattutto - sottolinea - per avere garanzie che tali episodi non si verifichino mai più".