Migranti, il mercantile dirottato è in acque maltesi | Forze armate prendono il controllo

Le forze armate maltesi hanno preso il controllo della El Hiblu 1 , la nave mercantile con oltre 100 migranti a bordo dirottata verso l'arcipelago dagli stessi naufraghi soccorsi. L'imbarcazione, dopo aver raggiunto le acque territoriali maltesi, è ora in rotta verso il porto de La Valletta. Le autorità maltesi, riferisce il Times of Malta, hanno stabilito un contatto con il capitano quando la nave si trovava a circa 30 miglia nautiche di distanza.

Il capitano, ha detto l'esercito, ha ripetutamente affermato di non avere il controllo della nave e che lui e il suo equipaggio sono stati costretti e minacciati da un certo numero di migranti a procedere verso Malta. Un gruppo di unità operative speciali, supportato da motovedette e un elicottero, è stato inviato a bordo e ha messo in sicurezza la nave, riconsegnandone il controllo al capitano.



La nave, il suo equipaggio e tutti i migranti sono ora scortati a Malta per essere consegnati alla polizia per le indagini. Una fonte governativa ha riferito che a bordo ci sono 77 uomini e 31 donne.