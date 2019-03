Salvini: "Migranti dirottano un mercantile verso Malta o Lampedusa"

Alcuni migranti salvati in mare da un mercantile avrebbero dirottato la nave, che li stava riportando in Libia, verso Malta o Lampedusa. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aggiungendo che "non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a sei miglia dalla costa libica. L'Italia la vedranno col cannocchiale".