Malta, durante la messa arcivescovo trova whisky al posto del vino nel calice

Durante la messa nella concattedrale di San Giovanni (Malta) di domenica 31 marzo, l’arcivescovo Charles Scicluna ha trovato whisky al posto del vino nel calice. Un pesce d’aprile anticipato? A quanto pare no. Si tratta di un errore commesso da un sacrestano. Evidente l’imbarazzo del sacerdote non appena si è accorto dello sbaglio. Dopo qualche attimo, però, il calice è stato cambiato e la celebrazione è proseguita.

Il sacrestano si è poi scusato su Facebook spiegando che uno dei volontari che stava preparando l’occorrente per la messa ha sbagliato bottiglia.



Un portavoce della curia ha confermato, come riporta Times of Malta, che si è trattato di "uno sfortunato sbaglio dei sacrestani".