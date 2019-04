Libia, l'aeroporto Mitiga di Tripoli riapre per i voli notturni

L'aeroporto Mitiga di Tripoli, che era stato chiuso lunedì dopo i raid compiuti dalle forze del generale Khalifa Haftar, ha riaperto per i soli voli notturni, consentendo l'atterraggio di almeno un aereo di linea. In mattinata è finito sotto attacco anche l'altro scalo della capitale libica, chiuso nel 2014. Intanto il premier Giuseppe Conte ha contattato il suo omologo libico Al Sarraj per parlare della situazione nel Paese africano.