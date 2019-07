La Merkel: "E' un imperativo umanitario salvare i migranti in mare"

Il salvataggio in mare dei migranti è "un imperativo umanitario": a ribadirlo è il cancelliere tedesco, Angela Merkel, che torna così nuovamente sul tema delle migrazioni. E spiega che "non si può continuare con soluzioni ad hoc per ciascuna imbarcazione di profughi", ma in ogni caso "il salvataggio non è solo un dovere, è un imperativo umanitario".