Kiev, Di Maio incontra Zelensky: "L'Italia non vi abbandonerà"

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in missione in Ucraina ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky.

Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito che "l'Italia non abbandonerà il popolo ucraino". Poi ha aggiunto che è fondamentale ricercare la via diplomatica "per ritrovare la pace e difendere la democrazia".