Khashoggi, Riad trasferisce 100 milioni di dollari a Usa per Siria

Il dipartimento di Stato Usa ha confermato che gli Stati Uniti hanno ricevuto un pagamento di 100 milioni di dollari dall'Arabia saudita lo stesso giorno in cui il segretario di Stato Mike Pompeo è arrivato a Riad per discutere la scomparsa del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi. Riad si era pubblicamente impegnata a pagare per sostenere lo sforzo di stabilizzazione Usa nel nordest della Siria ma suscita dubbi la scelta di tempo.