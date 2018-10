Israele, militari: "Due morti in un attentato in Cisgiordania"

Un uomo e una donna israeliani sono morti in un attentato terroristico a Barkan, in Cisgiordania. Lo riferisce il portavoce militare Jonathan Conricus, aggiungendo che una terza persona è rimasta ferita in un attacco compiuto da un cittadino palestinese. Quest'ultimo "è molto pericoloso e l'esercito gli sta dando la caccia", ha aggiunto Conricus. "E' un nuovo capitolo nella nostra resistenza in Cisgiordania", fa sapere Hamas.