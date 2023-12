M.O., Onu: ok alla risoluzione che chiede più aiuti a Gaza ma non la tregua | Gli Usa: delusi per la mancata condanna dell'attacco di Hamas

Dal terremoto in Siria e in Turchia al conflitto in Medioriente: il 2023 con gli occhi di Medici Senza Frontiere

La guerra in Medioriente giunge al giorno 78.

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu approva la risoluzione a favore degli Emirati Arabi Uniti che chiede maggiori aiuti a Gaza, ma non la tregua. Il testo non include neanche l'originaria frase "urgente sospensione delle ostilità". Due le astensioni: Stati Uniti (delusi per la mancata condanna dell'attacco di Hamas del 7 ottobre) e Russia. L'offensiva di Israele, dice il segretario delle Nazioni Unite Guterres, è "il vero problema" nella consegna di aiuti alla Striscia: "Siamo per il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi". Israele, intanto, propone ad Hamas due settimane di tregua per far liberare altri ostaggi. Il bilancio dei morti a Gaza ha raggiunto 20.057 vittime e 53.320 feriti.