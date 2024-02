Sotto accusa altra agenzia Onu che "copriva" Hamas a Gaza | Raid israeliano a Rafah: altri 44 morti, almeno 12 bambini

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in un'intervista ad Abc News, ha detto di aver ordinato alle forze di difesa israeliane di pianificare l'evacuazione di centinaia di migliaia di persone da Rafah. "Lo faremo garantendo un passaggio sicuro alla popolazione civile in modo che possa andarsene". E ha aggiunto: "Questo fa parte del nostro sforzo bellico per tenere i civili fuori pericolo. Fa parte dello sforzo di Hamas per mantenerli in pericolo". Il primo ministro israeliano ha spiegato che l'offensiva è fondamentale per sconfiggere Hamas: "Coloro che dicono che in nessun caso dovremmo entrare a Rafah, in pratica dicono di perdere la guerra".