Fotogallery - Ecuador, uomini armati irrompono in diretta tv: la fuga dei dipendenti e la risposta della polizia

Fotogallery - Proteste in Yemen dopo attacco Usa-Gb a Houthi

Fotogallery - Elezioni a Taiwan, si vota per presidente e Parlamento

La guerra in Medioriente giunge al giorno 103.

Secondo gli Usa, Israele "ha il diritto di difendersi, ma non vogliamo vedere più vittime civili a Gaza". L'annuncio del Qatar: "Accordo fra Israele e Hamas per dare medicine agli ostaggi". L'esercito israeliano ha reso noto di aver compiuto un attacco contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Sale il numero di soldati israeliani morti dall'inizio dell'operazione a Gaza: il totale arriva a 190. Il ministro della Difesa Crosetto: "L'Italia accoglierà 100 bambini palestinesi feriti". I Navy Seal statunitensi hanno abbordato un'imbarcazione vicino alla costa della Somalia nelle acque internazionali del Mar Arabico e hanno sequestrato missili e componenti di fabbricazione iraniana che avrebbero dovuto rifornire le milizie Houthi dello Yemen. Media: "13 morti in raid di Israele su Khan Yunis".