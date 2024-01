Medioriente, raid dell'Iran "contro terroristi" in Siria | Esplosioni vicino al consolato Usa in Iraq: morti tra i civili

La guerra in Medioriente giunge al giorno 102.

Le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran hanno lanciato un attacco missilistico contro "gruppi terroristici" in Siria in risposta all'attentato del 4 gennaio vicino alla tomba del generale Qassem Soleimani a Kerman. Diverse esplosioni sono state segnalate anche vicino al consolato Usa a Erbil, in Iraq, provocando diverse vittime civili. Intanto sono morti Yossi Sharabi e Itay Svirsky, due dei tre ostaggi del video diffuso da Hamas domenica sera. I corpi appaiono in un nuovo filmato pubblicato dal gruppo terroristico. Il presidente americano Biden: "Non smetteremo di lavorare per liberare gli ostaggi". Telefonata tra Giorgia Meloni e il primo ministro del Libano, Najib Mikati. Nella conversazione i due capi di governo hanno ribadito la volontà di evitare un allargamento del conflitto a Gaza. Il Qatar sospende le spedizioni di gas attraverso il Mar Rosso.