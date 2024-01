Israele: "Smantellata la struttura militare di Hamas nel nord di Gaza" | "Uccisi i capi battaglione del massacro nel kibbutz Be'eri"

Durante le perquisizioni a Gaza, i soldati israeliani hanno individuato alcune gabbie che si ritiene siano state costruite da Hamas per tenere gli ostaggi israeliani nella Striscia. Lo riporta l'emittente Khan 11, sottolineando che "ciò è coerente con i risultati sul campo, che indicavano che le gabbie erano utilizzate dai terroristi per tenere ostaggi e anche per spostarli da un posto all'altro all'interno della Striscia. Le stesse gabbie che Hamas usa anche per i suoi detenuti".