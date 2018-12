Gilet gialli, Macron: "La Francia ha bisogno di calma e ordine"

Nuovo invito alla calma da parte del presidente Emmanuel Macron in vista dell'ennesima mobilitazione dei gilet gialli, in Francia, prevista per sabato. "Il nostro Paese ha bisogno di calma e di ordine, e di ritornare a un funzionamento normale anche perché i casseur (i violenti) approfittano di queste manifestazioni". Il "malessere legittimo dei cittadini francesi - ha aggiunto Macron - deve trovare un'espressione nei processi democratici".