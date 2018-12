Gilet gialli in piazza a Parigi, sabato Torre Eiffel resterà chiusa

La Torre Eiffel sabato sarà chiusa al pubblico a causa delle manifestazioni dei gilet gialli in programma a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il monumento simbolo della capitale francese. "Le manifestazioni annunciate sabato 8 dicembre a Parigi non permettono di ospitare i visitatori in buone condizioni di sicurezza", si legge in un comunicato. In precedenza era già stato deciso di rinviare la partita Psg-Montpellier.