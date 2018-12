Gilet gialli, il governo cede: "Se non troviamo una soluzione, stop all'aumento delle tasse"

Griveaux ha parlato a Rtl: "Non facciamo politica per aver ragione, facciamo politica per far funzionare le cose". A proposito del ripristino della tassa sulla ricchezza (Isf), trasformata l'anno scorso in tassa sulla proprietà immobiliare (Ifi), Griveaux ha detto che "non è sul tavolo", chiedendo "18-24 mesi perché la misura abbia pieno effetto". Ha anche aggiunto: "Non siamo stupidi, se qualcosa non funzionerà, lo cambieremo".



Il premier francese, Edouard Philippe, martedì aveva annunciato la sospensione per sei mesi delle misure che sarebbero dovute entrare in vigore il 1 gennaio 2019. Alla domanda se è stato un passo indietro del governo, il portavoce ha risposto: "Il ruolo della politica è di non essere sordi, di non essere ciechi, quindi cambiamo il metodo e questo metodo è di mettere le persone attorno al tavolo, e per tre mesi lo faremo ovunque nei territori".