Francia, davanti ai gilet gialli i poliziotti tolgono i caschi: il video diventa virale

Gli uni contro gli altri: l'esercito dei gilet gialli e la polizia di frontiera francese in assetto antisommossa. Ma tra cori e sventolio di bandiere avviene l'inaspettato. Gli agenti schierati davanti ai manifestanti iniziano a togliersi i caschi di protezione. Subito dopo l'applauso dei dimostranti che intonano l'inno nazionale. Un atto distensivo questo, che si è ripetuto in un'altra situazione, e che è stato ripreso in un video che sta diventando virale sui social network.