Francia, ai gilet gialli non bastano le offerte del governo

I gilet gialli non accettano le offerte del governo. Ai portavoce della protesta contro il caro-carburante non basta la sospensione di tre aumenti di tasse, annunciata dal premier Edouard Philippe allo scopo di evitare ulteriori proteste. Eric Drouet, considerato il promotore del movimento, ha dichiarato a Bfm Tv che sabato scenderà di nuovo in piazza: "Continueremo a protestare finché non ci sarà un vero cambiamento".