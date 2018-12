Gilet gialli, Francia: da febbraio il salario aumenterà di 100 euro

In Francia sarà versato "dal 5 febbraio" l'aumento di 100 euro netti degli stipendi dei dipendenti con salario minimo. Lo ha annunciato il premier francese, Edouard Philippe, illustrando la tabella di marcia per l'attuazione delle misure sul potere d'acquisto promesse dal presidente Emmanuel Macron dopo la rivolta dei gilet gialli. Il governo ha fatto una sorta di "mea culpa", sottolineando di "non aver ascoltato abbastanza i francesi".