Gb, presentato pacchetto legislativo per referendum bis sulla Brexit

Il fronte favorevole a un secondo referendum sulla Brexit in Gran Bretagna muove il suo primo passo in Parlamento. Dominic Grieve, ex ministro e capofila del gruppo di dissidenti Tory filo-Ue, ha presentato alla Camera dei Comuni una doppia proposta di legge necessaria a definire il quadro normativo. L'iter inizierà lunedì, ma è inverosimile che il progetto possa andare in porto senza il sostegno del governo.