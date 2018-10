Francia, mistero su focolaio malformazioni bambini in due regioni

L'Agenzia per la Sanità pubblica francese ha reso noti i risultati di tre rapporti su casi di nascite di bambini senza mani o senza braccia in due regioni. Gli studi su questa vicenda non hanno consentito di identificare le cause. L'Agenzia ha tuttavia riconosciuto l'esistenza di due focolai, uno in Bretagna e l'altro nella Loira-Atlantica, e ha affermato che queste malformazioni congenite gravi non sono probabilmente "dovute al caso".