Francia, Google paga 965 mln per chiudere inchiesta su frode fiscale

Google ha raggiunto un accordo per pagare 965 milioni di euro alla Francia e chiudere così due contenziosi con il fisco di Parigi. Il colosso di Mountain View, sotto tiro in Europa per le sue politiche fiscali, dovrà versare 500 milioni per mettere fine a un'inchiesta penale su una presunta frode fiscale e pagare altri 465 milioni di tasse arretrate.