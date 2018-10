Etiopia, premier: "C'è stato un tentato golpe anti-riforme"

Il premier etiope Abiy Ahmed ha rivelato in Parlamento di essere sfuggito a un potenziale golpe il 10 ottobre, quando, centinaia di militari, alcuni anche armati, sarebbero andati ad incontrarlo per chiedere aumenti di stipendio. La situazione aveva creato tale allarme da portare alla chiusura di strade e al blocco, per alcune ore, di internet. Per Ahmed i militari si erano in realtà presentati "al Palazzo per far deragliare la riforma nazionale".