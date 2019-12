Elezioni in Croazia: al ballottaggio centro sinistra e conservatori

In Croazia saranno l'ex premier socialdemocratico Zoran Milanovic e la presidente uscente Kolinda Grabar Kitarovic ad affrontarsi al ballottaggio delle presidenziali in programma il 5 gennaio prossimo, resta fuori invece l'esponente della destra sovranista, il cantante Miroslav Skoro. Come ha riferito la commissione elettorale, sulla base di oltre il 90% di schede scrutinate, a Milanovic è andato il 29,6% dei voti, a Kitarovic il 26,8%.