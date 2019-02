Elezioni in Nigeria, 16 morti durante le operazioni di voto

Sedici persone sarebbero morte durante le operazioni di voto in Nigeria, dove sono aperti i seggi per eleggere il Capo dello Stato e il Parlamento. Lo denuncia Situation Romm, un gruppo della società civile che monitora le consultazioni in corso. Nella capitale economica Lagos ci sono stati incidenti in alcuni seggi e nello Stato di Rivers alcuni killer hanno ucciso un politico locale, membro del partito Congresso di tutti i progressisti, e il fratello.