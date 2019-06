Drone Usa abbattuto, Trump: "L'Iran ha commesso un grave errore"

"L'Iran ha commesso un grave errore!". Con questo tweet il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato l'abbattimento, da parte delle Guardie della rivoluzione iraniana, di un drone americano. Secondo l'esercito statunitense, che ha confermato l'incidente, il velivolo si trovava in uno spazio aereo internazionale sullo Stretto di Hormuz e non in territorio iraniano, come invece sostiene Teheran.