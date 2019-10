Dipartimento di Stato Usa: arrestati due cittadini americani in Cina

Due cittadini americani sono stati arrestati in Cina . Lo ha reso noto il dipartimento di Stato Usa. "Siamo al corrente dell'arresto di due cittadini americani nel Jiangsu e delle accuse mosse dalle autorità provinciali contro di loro", ha fatto sapere pur senza precisare i reati contestati e rendendo note solo le generalità di uno dei due arrestati, Alyssa Petersen, direttrice della società China Horizons, che assume professori di inglese in Cina.

Arrestati dirigente e proprietario di China Horizons - In una nota del 12 ottobre pubblicata su Facebook, China Horizons ha annunciato che Peteresen è stata arrestata insieme con il proprietario della società, Jacob Harlan, padre di cinque figli. I due, dice il comunicato, sono agli arresti "da 13 giorni e potrebbero restare in carcere per mesi o anni" anche se "le accuse sono false". Le famiglie dei due amiercani hanno dato il via a una campagna online per sostenere i due cittadini. Secondo uno dei siti allestiti a questo scopo, l'accusa contro Alyssa Peteresen è quella di aver aiutato "alcune persone a passare illegalmente la frontiera, un'accusa falsa".

Fermato davanti alla figlia di otto anni - Si sostiene inoltre che Harlan è stato arrestato il 28 settembre mentre era in compagnia della figlia di otto anni a Weifang. All'uomo, scrive su Facebook China Horizon, sono stati portati via telefono e computer e solo poi è stato permesso alla figlia di chiamare sua madre e tornare negli Stati Uniti con un aereo. in compagnia di un amico di famiglia.