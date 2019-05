Dazi, Pechino: "Pronti ad adottare contromisure dopo decisione Usa"

La Cina assicura l'adozione delle "necessarie contromisure" in risposta all'entrata in vigore dei nuovi dazi Usa, dal 10% al 25%, sull'import di 200 miliardi di dollari di beni "made in China". Il ministero cinese del Commercio, in una nota, esprime "profondo rammarico" e rimarca la speranza che, con l'undicesimo round negoziale in corso a Washington, le parti collaborino per risolvere i problemi esistenti attraverso la cooperazione.